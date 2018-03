Un hôtelier restaurateur de Badefols-sur Dordogne entre Lalinde et Le Buisson de Cadouin a reçu un courrier de la préfecture lui demandant de retirer ses panneaux faisant la promotion de son établissement au bord de la route. Une véritable catastrophe pour cet homme qui a peur de tout perdre.

Badefols-sur-Dordogne, France

Philippe Poisier, un hôtelier restaurateur de Badefols-sur Dordogne entre Lalinde et Le Buisson de Cadouin est très colère. Il y a quelques jours il a reçu un courrier de la préfecture lui demandant d'enlever les panneaux publicitaires qu'il a installé sur la route RD29 pour indiquer la direction à suivre afin de trouver son établissement.

Selon la préfecture "les pré-enseignes dérogatoires installées, posées ou scellées au sol ne sont plus conformes depuis le 13 juillet 2015 sur le territoire et toute publicité est interdite hors agglomération." Elle cite les articles L. 581-19, L. 581-7 et R. 581-31

L'hôtel de Philippe Poisier à Trémolat, en bord de Dordogne - Philippe Poisier

Son petit hôtel restaurant de sept chambres est isolé dans un village de 220 habitants et se trouve dans une impasse et une cuvette au bord de la Dordogne. Selon lui, sans pancarte son hôtel va perdre beaucoup de clients.

"Je suis invisible sans les panneaux"

Philippe Poisier a écrit à la préfecture mais n'a pas eu de réponse pour le moment. Il aimerait pouvoir conserver au moins un panneau c'est une question de survie pour son établissement selon lui.

"Cela peut me faire déposer le bilan, je vais avoir une perte minimum de 50% sur mon chiffre d'affaire, je ne passerai pas l'hiver. Je suis invisible sans les panneaux, ils sont en train de me tuer. J'ai peur de devoir licencier mon personnel et je ne suis pas un cas isolé", s'insurge Philippe Poisier.