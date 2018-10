Ce mercredi matin, une trentaine de locataires de la Tour Canada dans le quartier de Caucriauville du Havre, a occupé brièvement les locaux du bailleur social Logéo. Ces locataires sont sans chauffage, en raison de travaux de réhabilitation dans leur immeuble alors que Logéo dit l'avoir mis en route au 1er octobre. Avec les températures qui baissent et le long week-end de Toussaint, ils ont voulu marquer le coup.

Ils sont une trentaine, personnes âgées, mères de famille avec enfants ou nourrisson à attendre des réponses. Malika habite dans un F3 de 56 m². Lundi matin, il faisait 7 °C dans son salon :

Le soir, être emmitouflée dans des polaires, des peignoirs, triple chaussettes, des plaids, une couette et avoir froid et payer son loyer, c'est pas possible"- Malika, locataire