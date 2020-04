Le coup de gueule d'une agricultrice mayennaise contre ceux qui ne respectent pas le confinement

Marie-Hélène Demoitié est éleveuse de vaches laitières dans le nord Mayenne et cette semaine, elle a reçu la visite d'un jeune couple venu s'installer dans la région pour le confinement et qui voulait visiter son exploitation. Elle a pris le temps de discuter quelques minutes avec ces personnes en expliquant qu'en cette période particulière, sa ferme ne se visitait pas. Régulièrement en déplacement pour effectuer des livraisons et la vente de ses produits fermiers, Marie-Hélène Demoitié est très surprise par ce qu'elle voit.

Marie-Hélène Demoitié, agricultrice dans le nord Mayenne. Copier