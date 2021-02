Le coup de gueule d'une joueuse de football de la Vienne contre les organisateurs de la coupe de France

Le coup de gueule d'une joueuse de football de la Vienne ne passe pas inaperçu. Annie-Laure Gulli, une Ligugéenne de 27 ans est très remontée contre la Fédération Française de Football. Si les clubs masculins amateurs ont pu reprendre les matchs, aucune date n'a encore été fixée pour la reprise des clubs féminins amatrices. Une inégalité inadmissible selon elle. Elle a donc décidé d'écrire à la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu.

L'enseignante poitevine est bien décidée à faire changer les choses. "Je vous écris pour vous indiquer mon indignation face à cette décision de faire passer les femmes au second plan (...) le football n'est pas uniquement un sport d'homme." Dans sa lettre Annie-Laure Gulli parle sans filtre. Car elle ne supporte plus cette situation. "Je veux montrer ma colère et mon désarroi face à cette décision qui prône à nouveau le sexisme et je ne comprends qu'on puisse encore faire ça en 2021."

"Cette décision est la preuve que le combat des femmes est loin d'être terminé"

Une décision d'autant plus incompréhensible pour elle que le football féminin est de plus en plus pratiqué. "Il y a de plus en plus de licenciées en France dans les équipes féminines. Il y a aussi de plus en plus de clubs qui commencent à ouvrir des sections féminines. C'est un peu un coup de massue. C'est un peu comme si on nous donnait des illusions mais en fait on nous dit "en fait vous êtes encore derrière après les hommes", déplore-t-elle.

Frustration supplémentaire car son équipe les Ligugéenne étaient très bien parties pour cette coupe de France. "C'était la première année qu'on jouait la coupe en tant que féminine et on était déjà au quatrième tour pour jouer contre Bayonne donc ça nous donnait encore plus envie et d'un coup d'un seul tout s'arrête."

Mais Annie Laure promet de ne rien lâcher. Elle a également lancé une pétition pour demander la reprise de la compétition pour les femmes.