Le coup de gueule d'une mère varoise à la recherche d'un appartement pour son fils handicapé à Bayonne

C'est un combat de plus à mener pour une mère varoise et son fils handicapé de 30 ans : trouver un logement à Bayonne afin qu'il puisse commencer à travailler. Il a une promesse d'embauche, mais agences comme particuliers refusent de lui louer un logement, malgré des garanties financières.

Le coup de gueule et la révolte d'une mère de famille varoise et de son fils, handicapé suite à un très grave accident de la route il y a six ans. Accident qui a laissé Maxime, aujourd'hui âgé de 30 ans avec d'importantes séquelles imposant le recours à un fauteuil roulant. Alors qu'une entreprise a fait confiance au jeune homme et lui a donné un emploi à Bayonne, Florence Perret ne trouve pas de logement. "Le handicap les rebute" indique t-elle. Si cette maman accepte de parler aujourd'hui, c'est pour aider son fils, mais aussi pour changer la vision de la société sur le handicap. Afin que tous les handicapés aient une chance.

Après six ans d'un pénible combat quotidien pour sa reconstruction physique, Maxime est prêt désormais à retrouver une vie active. Promesse d'embauche à la main dans un restaurant de Bayonne, sa maman s'active depuis le mois d'août pour trouver désormais un logement. Mais c'est une nouvelle bataille qui est engagée.

"On ne loue pas à des handicapés"

Plus de quatre mois qu'elle essaye de trouver un T2 avec ascenseur à Bayonne. Agences, particuliers, une cinquantaine d'annonces épluchées. Et à chaque fois la même réponse négative. "On a l'impression qu'on est dans un combat permanent, que ce soit pour l'habitat, le matériel ou l'accès. Et avoir accès à l'habitat, c'est la fin du monde. Mission impossible. Une agence m'a même clairement répondu qu'elle ne louait pas aux handicapés" témoigne Florence Perret.

Pourtant, Maxime dispose de toutes les garanties pour honorer le paiement de son loyer. Son mi-temps, sa pension, et même deux ou trois garants. "J'ai même proposé de payer quatre mois d'avance de loyer pour rassurer les propriétaires" raconte la maman, qui explique se battre pour son fils mais aussi pour tous les autres handicapés.

"C'est une chance d'un nouveau départ"

Face à toutes ces réponses négatives, ces portes qui se ferment, Florence Perret s'interroge : "Comment ne pas tendre la main à quelqu'un qui peut redémarrer dans la vie après six ans de combat, et même si les combats ne sont pas finis. C'est juste pour retrouver une autonomie. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas le droit de vivre comme tout le monde ? Cet appartement pour lui, c'est une chance de nouveau départ", conclut-elle.