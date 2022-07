Le coup de gueule de deux restaurateurs de l'Hérault face à l'incivisme des clients

De plus en plus de clients (environ 30 %) réservent des tables et annulent au dernier moment ou pire ne viennent pas. Romain Murat (Sète) et Mathieu de Lauzun (Pézenas) poussent un coup de gueule. Ils vont être obligés désormais de demander des empruntes bancaires.

Le client est roi, mais jusqu'où peut-il considérer qu'il a tous les droits ? Deux restaurateurs de l'Hérault s'indignent publiquement du manque de respect des clients, notamment l'été, qui réservent des tables et ne viennent pas sans prendre la peine d'annuler.

Matthieu de Lauzun est le chef étoilé du restaurant De Lauzun à Pézenas.

C'est un énorme manque à gagner

"Ce sont des gens qui n'ont pas conscience de l'impact que ça a de pas honorer les réservation. Samedi soir, c'est une table de cinq personnes, qui n'est pas venue, sans prévenir. On s'est retrouvés un samedi soir, alors qu'on a refusé beaucoup de monde, quasiment autant de gens que ce qu'on en a pris dans le restaurant, avec une grosse table de cinq personnes vide au milieu du restaurant. C'est un énorme manque à gagner. Ce n'est pas respectueux non plus de tous les gens qu'on a refusé, alors qu'ils avaient envie de venir passer une soirée chez nous. C'est très agaçant. Je ne comprends pas parce que c'est un phénomène qui dure depuis pas mal d'années."

On va être obligé de demander des empreintes de carte bancaire à la réservation

"On a pris le parti il y a déjà un an de faire verser des acomptes aux clients à partir de 6 couverts. En dessous de 6, on ne le fait pas encore, mais je me rends compte que beaucoup de mes confrères et consœurs le font déjà et je crois que je vais être obligé de le faire parce que on met en péril nos entreprises".

Matthieu de Lauzun est le chef étoilé du restaurant De Lauzun à Pézenas. Copier

Romain Murat est le chef du restaurant gastronomique Le Quai d'en Face à Sète

Les annulations sans prévenir représentent 30 % du service

_"Pas plus tard qu'hier soir, cinq personnes qui avaient réservé pour 19h30. A 20h, on les appelle "Finalement on vient pas" sans raison. Avant hier le service était complet au restaurant, on a une table de deux qui s'annule. Le téléphone sonne. Un monsieur très gentil, souhaite une table, il nous dit qu'il arrive. Une demi heure passe, trois quarts d'heure. On appelle "excusez-moi, monsieur votre table vous attend". Entre temps on a refusé au moins 10 personnes. "Ah ben non finalement on a changé d'avis, on est parti manger ailleurs." Voilà, c'est vrai que_ ça nous pèse beaucoup sur le moral de voir ça. Cela représente à peu près 30 % du service."

Passer à l'empreinte bancaire ce n'est pas notre état d'esprit, ça enlève la confiance mais on va être obligés d'en arriver là

"On a pris la décision hier de demander des empruntes bancaires à partir d'une table de six. On ne voulait pas en arrive à ça, mais malheureusement la société nous y oblige. Ce n'est pas notre façon de travailler, ce n'est pas notre façon de voir les choses. On fait les réservations par téléphone, avec un contact humain. Donc passer à l'emprunte bancaire enlève ce contact humain et cette confiance. Donc même nous, on se pose beaucoup de questions si on doit vraiment franchir le pas ou pas. Mais on se rend compte que les gens ont perdu toute éducation."