Le coup de gueule de Payet : "J'en ai marre que chacun mette son grain de sel sans apporter de solution"

Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde et alors que se tient ce jeudi une réunion interministérielle sur les violences dans les stades, le capitaine de l'OM pousse un coup de colère, il dénonce "une forme de démission collective insupportable".

Le capitaine de l'OM se dit surpris "surpris que les acteurs , le gouvernement, la ligue, les clubs, n’assument pas un peu plus leurs responsabilités".

Cette fois c'est trop pour Dimitri Payet. Après avoir reçu une bouteille d'eau pleine dans la tête à Lyon le 21 novembre au moment tirer un corner le capitaine de l'OM décide de s'exprimer dans une tribune du journal Le Monde pour dénoncer les violences dans les stades mais surtout l'inertie des instances sportives professionnelles, de ceux qui décident ou non de reprendre les matchs et des sanctions.

Dans ce texte publié à quelques heures d'une réunion interministérielle sur les violences dans les stades, Dimitri Payet dénonce "une forme de démission collective insupportable". Si il fait le choix de s'exprimer ainsi ce n'est écrit-il _"pas pour une histoire de communication ou à la demande du club. Il n’y a ni vice ni calcul de ma part, je n’ai pas la volonté de mettre la pression sur quiconque, je m’en fous de ça, d’autant que je n’ai plus aucun intérêt personnel dans cette histoire. Je veux juste essayer d’apporter un point de vue. Car je reste quand même la première victime des incidents de Nice et de Lyo_n".

Le capitaine de l'OM revient sur l'incident à Lyon mais aussi et surtout sur les deux heures de cafouillage qui ont suivi : reprise ou non de la rencontre, un flottement total et des discours opposés.

En fait, j’ai été autant blessé par la bouteille que par l’impression d’être le responsable des violences et de l’arrêt du match. Je dis stop ! Y en a marre. J'en ai marre que chacun mette son grain de sel sans apporter le début d'une solution. Désolé mais il faut le dire, ce n'est pas le préfet qui se trouve sur le terrain, ni le procureur, ni le délégué de la Ligue, ni les présidents de Nice, de Lyon ou Marseille - Dimitri Payet

Et le capitaine de l'OM va plus loin avec cette question : "Ce sont les joueurs, c’est nous qui morflons. Et en l’occurrence, c’est moi qui tire les corners. Je dois arrêter de les tirer ? Arrêter de jouer ? Dites-moi."

"Que la réunion interministérielle ne reste pas sans lendemain"

Une réunion consacrée à "la lutte contre la violence dans les stades" est programmée à ce jeudi matin autour des ministres Gérald Darmanin (Intérieur), Roxana Maracineanu (Sports) et Éric Dupond-Moretti (Justice), pour dévoiler les solutions envisagées par les autorités, comme l'exécutif s'y était engagé lors d'une précédente rencontre le 23 novembre.

Je voudrais voir les deux capitaines, les deux entraîneurs se réunir dans le rond central et décider de ne pas reprendre

Au-delà du volet politique, Dimitri Payet appelle également les joueurs à "prendre leur responsabilité" face aux violences et aux insultes racistes, comme celle subie par le gardien de Rodez Lionel Mpasi lundi durant une rencontre de Ligue 2 à Toulouse.

Lorsqu’il s’agit de notre sécurité, j’aimerais que l’on oublie nos appartenances, qu’il n’y ait ni maillot, ni fanions, ni couleurs

Jean-Michel Aulas suspendu de toute fonction officielle pour 5 matchs

Par ailleurs à quelques heures de la réunion, le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas a été sanctionné de dix matches de suspension, dont cinq ferme, de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles pour son "comportement" lors du match contre Marseille. Après le jet de bouteille contre Dimitri Payet, Jean-Michel Aulas avait demandé en vain la reprise du jeu : "Je fais malheureusement partie du Comex (Comité exécutif de la FFF, NDLR) et ça ne va pas en rester là", aurait lancé le président lyonnais à l'arbitre, selon le rapport de ce dernier consulté par l'AFP. M. Aulas a évoqué des propos "sortis de leur contexte.