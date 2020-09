Le coup de gueule des cyclistes lillois face aux incivilités sur la route

Les membres de la page Facebook "Cyclistes à Lille" signent une lettre ouverte à Martine Aubry et aux élus de la métropole pour dire leur ras le bol face aux dangers de la route.

"Il ne s'agit pas d'une énième pétition." Les cyclistes lillois et de la métropole signent une lettre ouverte sur la plateforme Change.org adressée à la maire de Lille Martine Aubry et aux élus de la MEL, face aux dangers sur la route.

Parmi la liste de griefs :

NOUS, cyclistes, sommes confrontés chaque jour aux comportements dangereux de certains automobilistes.

NOUS, cyclistes, faisons face chaque jour au manque cruel d'infrastructures cyclables sûres pour nos déplacements

Le collectif réclame en urgence des "parcours cyclables dédiés et protégés" et la généralisation des "_pistes cyclables séparées et protégée_s".

"Il est temps de nous faire une place entière et de favoriser les mobilités douces dans leur ensemble", appelle-t-il enfin.