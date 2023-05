Le coup de gueule du maire d'Hérouville Saint-Clair contre Carrefour accusé de ne pas ramasser ses chariots

L'image est saisissante : en trois mois, les agents de la ville d'Hérouville Saint-Clair ont ramassé 500 chariots qu'ils ont stockés sur un terrain de la ville. Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville Saint-Clair, s'en explique : "Nous voulons sensibiliser, alerter Carrefour et démontrer que son prestataire ne fait pas le travail. Trop de caddies traînent à la fois sur les trottoirs, les espaces verts, les parkings et surtout dans les entrées d'immeubles. Vous imaginez s'il y a aussi un problème d'incendie ?"

"Ce coup de gueule, c'est pour faire en sorte que Carrefour prenne aussi sa part de responsabilité et de faire en sorte que le prestataire ramasse les caddies tout au long de la semaine parce que ce n'est pas fait", poursuit-il. Résultat, ce sont les agents de la ville et de la communauté urbaine qui vont dans les quartiers récupérer les chariots.

Jean-François Marie est l'un de ces agents : "Il y en a tous les jours. Il faut charger les caddies et un caddie, ça fait dans les 20 kilos. Il faut le soulever, le mettre dans le camion. C'est dangereux et c'est lassant parce qu'on a autre chose à faire. On n'est pas payés pour ça. Et le temps que je passe à ramasser les caddies, je ne peux pas le faire à m'occuper de la ville."

Le maire d'Hérouville Saint-Clair, Rodolphe Thomas et Ghislaine Ribalta, maire-adjointe en charge de l'urbanisme © Radio France - Philippe Thomas

Pas question de sanctionner les clients

En première ligne, les clients qui font preuve d'incivilité en rentrant chez eux avec le chariot. Mais pour le maire Rodolphe Thomas, ce n'est pas eux qu'il faut blâmer : "On ne peut pas sanctionner celles et ceux qui n'ont pas de permis de conduire ou de moyens de locomotion, argumente-t-il. Mon rôle, c'est de sensibiliser la grande surface pour qu'on trouve une solution et pour sécuriser et respecter le cadre de vie de l'ensemble des habitants."

"À Hérouville, on a l'avantage d'avoir une grande surface au cœur de ville. Le principe pour moi, c'est qu'on se mette d'accord pour que nous soyons à même de pouvoir ramasser les caddies deux jours après après les avoir identifiés dans les quartiers", propose le maire.

La direction du Carrefour d'Hérouville Saint-Clair s'est fendue d'un communiqué pour répondre au maire : "Depuis plusieurs années, l'hypermarché Carrefour d'Hérouville Saint Clair est alerté sur ce sujet. Jusqu'alors le magasin assurait un ramassage hebdomadaire des chariots éparpillés aux alentours du magasin. Conscients des désagréments que cela peut causer, la direction du magasin a renforcé la fréquence de ramassage des chariots laissés aux alentours du site à trois fois par semaine et cela depuis plusieurs semaines."