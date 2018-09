Vaison-la-Romaine, France

Le Maire de Vaison-la-Romaine l'admet bien volontiers : "les travaux qui débutent ce lundi seront douloureux." Ils concernent le cours Taulignan -l'une des artères les plus centrales de la commune- et dureront près de 6 mois entre la place de la Poste et la rue Buffaven. A terme, c'est l'ensemble du cours qui sera requalifié, modernisé et sécurisé pour l'ensemble des usagers.

Continuer à acheter chez les commerçants

Ces travaux auront évidemment des conséquences sur le stationnement, la circulation et l'activité des commerces. Le Maire appelle d'ailleurs ses administrés à rester solidaires de leurs commerces pendant cette période difficile qui s'ouvre. Il s'agit en fait de la première des trois tranches prévues d'ici à 2021 qui vise à réhabiliter l'ensemble de cette artère historique et essentielle de Vaison-la-Romaine.

Jean-François Périlhou Maire de Vaison-la-Romaine : "le cours Taulignan vivra" Copier