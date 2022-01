"Le couscous de l'amitié", 95 plats distribués aux personnes en situation de précarité à La Rochelle

A La Rochelle, l'opération "couscous de l'amitié" a été lancé en 1980, elle ne s'est pas déroulée systématiquement tous les ans, mais en cet hiver 2022, c'est la 36ème campagne qui vient de débuter ce samedi entre midi et treize heure devant la salle municipale Emile Combes au 38 rue de la pépinière. Avec la crise sanitaire liée au covid, pas de grands repas dans une salle, comme cela se faisait par le passé, mais un "drive" avec un panier repas à récupérer.

95 paniers repas ont été distribués ce samedi

Un sac en papier avec une clémentine ou une pomme, une petite bouteille d'eau, et surtout une portion de couscous au poulet. Au départ, les bénéficiaires étaient en grande majorité des personnes sans domicile fixe. Mais pour le président d'honneur de la CICM, l'association cultuelle islamique de Charente-Maritime, Amehd Mih :

"Cela a évolué dans le temps. Les SDF sont toujours là, mais il y a de plus en plus de monde que l'on croise à la mosquée qui viennent, qui sont tombé en situation de précarité. Les étudiants sont aussi de plus en plus présents. Derrière le sourire de façade, il y a parfois une certaine détresse, une certaine misère. Les gens prennent sur eux, et acceptent la main tendue."

A La Rochelle, le couscous de l'amitié reprend donc les samedis de 12 heures à 13 heures jusqu'au 26 février. Distribution en drive, avec une petite exception, il n'y en aura pas le samedi 22 janvier, puisqu'un évènement doit se dérouler dans la salle municipale Emiles Combes.