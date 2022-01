VIDÉO - Le coût du permis de conduire "est un élément important" dans le faible taux de réussite en Vaucluse

Carpentras lance ce mercredi sa quatrième Bourse au permis de conduire, pour aider les jeunes à financer leur permis. Le coût de cette formation est justement l'un des freins pour certains candidats, selon Patrick Maujard, patron d'une auto-école à Orange et président de la branche "auto-écoles" au Conseil des professionnels de l'automobile en Vaucluse.

Invité de France Bleu Vaucluse ce matin, il explique que le Vaucluse est "un département où, économiquement, les jeunes sont relativement tendus et on a de la difficulté à assurer les formations jusqu'au bout". Il craint aussi des annulations de dates d'examen dans les semaines à venir, en pleine cinquième vague de l'épidémie de covid et alors que les inspecteurs ne sont pas suffisamment nombreux.

France Bleu Vaucluse : Comment se porte votre secteur en pleine cinquième vague de l'épidémie ?

Patrick Maujard : Le secteur se porte relativement bien. Les candidats sont toujours présents pour présenter l'examen du permis de conduire. Bien entendu, on vit au rythme de la crise et des conditions sanitaires, sur la disponibilité des inspecteurs, sur la disponibilité des enseignants. Nous manquons d'enseignants d'auto-école actuellement et les leçons se sont en fonction de leur disponibilité. En plus, avec les conditions sanitaires, on peut se retrouver avec des demi-journées complètes pour donner des leçons de conduite annulées au dernier moment.

Faut-il craindre dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, des annulations d'examens ?

Nous sommes très attentifs dessus puisque nous sommes en flux tendus au niveau de la disponibilité des inspecteurs dans le Vaucluse. Certains ont des besoins de protection supplémentaires donc prennent leurs distances et prennent des disponibilités sanitaires. Mais effectivement, nous sommes très craintifs et très attentifs.

On estime qu'il manque 150 inspecteurs sur le plan national. Il en manque aussi en Vaucluse ?

Oui et effectivement, donc on travaille beaucoup au niveau de l'organisation professionnelle. Bien entendu, dans un premier temps, la réussite aux examens du permis de conduire : plus les élèves réussissent facilement leur permis de conduire et moins on a besoin d'inspecteurs. On essaie aussi de travailler sur la diminution du coût du permis de conduire, mais également sur la disponibilité et les effectifs des inspecteurs du permis de conduire qui manquent au niveau national et dans notre département.

Le Vaucluse est aussi l'un des départements où le taux de réussite est le plus faible de France. Comment ça s'explique ?

Le coût du permis de conduire est un élément important. Aujourd'hui, la formation initiale coûte 1.250 euros mais il est rare qu'un élève puisse présenter son permis de conduire avec les 20 heures minimum réglementaires. Et effectivement, dans le Vaucluse, on est un département où, économiquement, les jeunes sont relativement tendus et on a de la difficulté à assurer les formations jusqu'au bout. Donc, une formation incomplète également amène sur plus d'échecs.

Carpentras vient de lancer sa quatrième bourse au permis de conduire, pour aider les jeunes à financer leur permis. Le coût est-il encore un frein pour certains candidats ?

Oui, et on s'aperçoit que les parents repoussent aussi de plus en plus l'âge du permis de conduire de leur enfant. La profession a beaucoup œuvré pour diminuer le coût du permis de conduire en mettant plusieurs pratiques en place : la conduite accompagnée, la conduite supervisée, la conduite encadrée. Tout ça participe un peu à la réduction du prix du permis de conduire, mais on travaille également sur le financement du permis de conduire à un euro par jour, qui peut monter jusqu'à 1.200 euros, avec un rajout de 400 euros, si toutefois ça ne suffit pas toujours dans le cadre du permis à un euro par jour.

Il est possible aussi d'utiliser le CPF, le compte personnel de formation. Beaucoup de jeunes qui ont une activité professionnelle ont la possibilité de financer tout ou en partie. Et les organisations professionnelles travaillent aussi pour que les CPF des parents soient transmis aux enfants. Mais ça, c'est compliqué à mettre en place pour l'instant.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait partie des régions tests sur le dispositif "Rendez-vous permis", censé faciliter la prise de rendez vous en passant par une plateforme sur Internet. Est-ce que dans les faits, ça facilite vraiment les choses pour les candidats ?

Ça ne facilite pas énormément les choses... Mais c'est un système qu'il a fallu mettre en place et que nous avons mis en place. La profession s'est toujours adaptée aux différentes méthodes d'attribution des places d'examen. Avant, les places d'examen étaient affectés à un établissement d'enseignement de la conduite en fonction de ses résultats. Plus elles présentaient d'élèves qui réussissaient leur permis et plus elles avaient de places. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les places d'examen sont affectées aux auto-écoles en fonction de leurs capacités à former. Par exemple, un établissement d'enseignement de la conduite qui a cinq enseignants va disposer de 25 places. Donc, les places sont affectées en fonction du potentiel de l'établissement d'enseignement, de la conduite, de créer des formations.