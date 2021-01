Le couvre-feu à 18 heures diversement apprécié en Corse

La nouvelle a circulé avec insistance tout au long de la journée et le Premier ministre l'a confirmé lors de son point presse : le couvre-feu à 18 heures qui ne concernait jusque-là que quelques départements est généralisé. Ce couvre-feu s'impose au regard d'une "situation maîtrisée, mais fragile" déclarait ainsi Jean Castex. Cette nouvelle contrainte sera applicable durant les deux prochaines semaines au moins. La suite, c'est la situation sanitaire du pays qui le décidera.

Des avis mitigés dans la rue

L'annonce de ce couvre-feu survenant deux plus tôt dans la journée fait réagir diversement la population. Il y a d'un côté les résignés : "on l'appliquera parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça ne va pas changer grand chose". Un couvre-feu synonyme de plus de contraintes : "au quotidien, ça va être plus embêtant par rapport à ce que nous avons subi jusqu'à présent". Un couvre-feu mal apprécié : "je l'accepte, mais je ne le comprends pas". Un couvre-feu rassurant enfin : "je me dis qu'il y aura moins de gens dehors et que cela fera moins d'interactions. Le couvre-feu est utile. Il y a trop de cas".

Des commerçants effondrés

Le coup le plus rude est très certainement pour les commerçants. Ils devront une fois encore s'adapter. Mais les jours sont de plus en plus difficiles. Gilbert Barrachina est le président de l'association des commerçants de l'Ile - Rousse. Il voit en ce nouveau changement "une double peine". Selon lui "personne n'aura plus le temps de faire des courses. On ne travaillait pas beaucoup. Et là, nous travaillerons encore moins".

Une organisation à revoir

Réduire la durée de sortie de deux heures va engendrer de nombreuses difficultés. C'est tout un mode de vie qu'il faut repenser pour tout un chacun. Les commerces les plus importants comme les grandes surfaces devront revoir également leur copie. L'objectif sera d'éviter une probable concentration de clients à d'autres heures de la journée. Philippe Antognetti qui est responsable de deux enseignes à Biguglia et Porto-Vecchio redoute le transfert de clientèle sur le début d'après-midi qui jusque-là était une période plutôt calme.

Le couvre-feu, avancé à 18 heures sera applicable dès samedi prochain pour une durée minimum de quinze jours. Qui ne le respectera sera passible d'une amende de 135€.