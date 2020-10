A Toulouse, "le couvre-feu est plutôt bien respecté", selon le préfet

Les habitants de Toulouse et de 42 communes alentours jouent le jeu, et suivent les consignes, selon le préfet de Haute-Garonne. "Le couvre-feu est plutôt bien respecté" a ainsi estimé Etienne Guyot ce lundi matin sur France Bleu Occitanie, après en avoir discuté avec le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP).

En zone police (soit Toulouse, Colomiers, Tournefeuille), dans la nuit de dimanche à lundi "nous avons eu 120 policiers mobilisés, 66 contrôles et une dizaine de verbalisations".

"Je pense que les gens comprennent. Ils subissent des mesures contraignantes difficiles. Ca handicape toute notre vie. Mais on voit bien à quel point c'est nécessaire si on ne veut pas connaître de mesures plus contraignantes encore" juge Etienne Guyot.

Depuis samedi 17 octobre, les habitants de 43 communes de la métropole de Toulouse ont interdiction de sortir de chez eux entre 21h et 6h, sauf pour aller travailler, ou pour des exceptions très limitées.