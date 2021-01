Le couvre-feu avancé à 18 heures en Côte-d'Or, annonce de la préfecture

Depuis jeudi soir et la conférence de presse du premier ministre Jean Castex, la mesure était attendue. Elle est désormais officielle : le couvre-feu est avancé à 18 heures en Côte-d'or à compter du dimanche 10 janvier 2021, annonce la préfecture dans un communiqué. La mesure est en place jusqu'au 24 janvier prochain.

Des chiffres préoccupants expliquent cette mesure selon le préfet

Pour le préfet de la Côte-d'Or, Fabien Sudry, notre département est concerné par l'extension du couvre-feu en raison du taux d'incidence de l'épidémie. Il s'élève à 218,4 pour 100.000 habitants selon le dernier relevé établi par l'ARS, et il est même supérieur chez les plus de 65 ans. "Il excède dans les deux cas le seuil de 200 fixé par le gouvernement", rappelle le préfet.

Quels changements à partir de ce dimanche 10 janvier 2021?

Ce couvre-feu avancé oblige les commerces comme les établissements de service à la personne à fermer dès 18 heures. La vente à emporter est également concernée mais la livraison à domicile restera possible pour les restaurateurs.

Quid des déplacements professionnels ?

Ils ne seront pas affectés par le couvre-feu, indique le communiqué, mais il faudra présenter une dérogation en bonne et due forme.

Enseignement, formation et gardes d'enfants, comment ça va se passer ?

Ils ne sont pas remis en cause par l'avancée du couvre-feu précise la préfecture. "Les établissements recevant du public ou autres structures de gardes d'enfants , d'enseignement ou d'activités périscolaires restent autorisées au-delà de 18 heures. Il n'empêche pas non plus ce public de rentrer chez lui , y compris en moyens de transports collectifs. Les activités scolaires et périscolaires au-delà de 18 heures restent donc autorisées."

En revanche les activités de loisir en plein air devront prendre fin à 18 heures, que ce soir sur la voie publique (promenade, jogging), ou en milieu naturel (randonné, pêche, chasse) ou en établissement de plein air.

Le préfet de Côte-d'or qui précise que la prolongation d'ouverture des commerces le dimanche reste maintenue sur l'ensemble des weekends de janvier.