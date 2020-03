Le couvre-feu entre en vigueur ce soir à Poitiers et dans trois communes de la Vienne

A partir de ce soir 22h et jusqu'à demain matin 5h, il ne sera plus permis de circuler à Poitiers, Saint-Benoît, Fontaine-le-Comte et Châtellerault. La mairie de Buxerolles souhaite également un couvre-feu et est en train de formuler une demande auprès des services de l'état.

Pendant ces heures nocturnes, ne seront autorisées* à se déplacer "que les personnes qui se rendent sur leur lieu de travail ou sont dans l'exercice de leur fonction" comme les boulangers, les soignants, les taxis... Il s'agit d'empêcher les trajets qui ne sont pas indispensables et les actes de malveillance.

Couvre-feu étendu à l'ensemble de Grand-Poitiers ?

"A Poitiers, la nuit dernière, tous les cadenas mis sur les barrières installées aux abords des espaces verts ont été fracturés" expliquait ce matin le maire Alain Claeys. L'arrêté vise enfin à soulager les forces de l'ordre.

Certains maires de Grand-Poitiers se demandent également "s'il ne serait pas plus pertinent d'étendre la mesure à l'ensemble de la communauté urbaine". Sur cette question, les édiles sont partagés.

*Les contrevenants seront verbalisés, sauf autorisations exceptionnelles, notamment pour les soignants, les travailleurs de nuit, les personnes portant assistance à quelqu'un de vulnérable, ainsi que les personnels chargés de collecte et de propreté, dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public.