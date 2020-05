Le couvre-feu levé dans la nuit de dimanche à lundi dans le Grand Nancy

Le couvre-feu était en vigueur dans le Grand Nancy chaque soir depuis le vendredi 27 mars, de 22 heures à 5 heures, pour faire appliquer le confinement. Il prendra fin dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai, à minuit.

Plus de 960 verbalisations

"Cela signifie que le couvre-feu sera encore appliqué pendant deux heures dimanche soir", précise Gilbert Thiel, adjoint au maire de Nancy délégué à la sécurité. Dans le même temps, l'interdiction de tout rassemblement de plus de deux personnes âgées de plus de dix ans en journée, entre 5 heures et 22 heures, sera également levée. A ce jour, et depuis le 27 mars, 960 verbalisations ont été dressées pour non-respect du couvre-feu à Nancy et dans la métropole.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle tient à ce que les règles soient respectées jusqu'au bout. Ce week-end, 24 patrouilles sont mobilisées en journée, 15 la nuit, pour faire respecter les dernières heures du confinement en zone police.