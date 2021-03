"Le couvre-feu retardé d'une heure c'est une petite bouffée symbolique" pour le maire de Bègles

Clément Rossignol Puech, comme tous les maires de France, est en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Sa "vie de maire confiné" est diffusé ce samedi 20 mars dans un documentaire de la chaîne Public Sénat. Les béglais, comme tous les français, n'en peuvent plus de cette crise sans fin, souligne l'élu : collectivement il faudra qu'on fasse un effort de résilience et de cohésion sociale très forte au sortir de la crise, sinon, on risque d'avoir des difficultés souligne l'élu. Clément Rossignol Puech qui salue la mesure même symbolique de retarder le couvre-feu d'une heure : pour l'organisation familiale, c'est important parce que c'est une heure de plus pour pouvoir faire les courses, ça va permettre de faire baisser un tout petit peu la pression dans les familles