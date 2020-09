COVID 19 et associations : mariage impossible au Pays Basque

D'autres associations souffrent aussi mais essentiellement en raison des règles de précautions exigées pour exercer leurs activités. Le coronavirus et les milliers d'annulations d’événements qu'il a provoqué génère aussi des problèmes financiers. On a pu s'en rendre compte samedi lors du forum des associations organisé à El Hogar à Anglet.

La vie associative de plus en plus compliquée

Parmi les 130 associations présentes sur le domaine sportif, Ibaialde, une association qui promeut la culture basque par le chant, l'aviron (la rame) et la marche. "On a une devise" affirme André Olagaray, le trésorier d'Ibaialde "la culture, le sport et la convivialité. Moi, je ne conçois pas de retrouver plein de gens si on ne peut pas boire un coup après...ça a toujours été l’état d'esprit d'Ibaialde" Sauf que depuis l'épidémie de COVID la vie associative est compliquée.

"C'est compliqué. Depuis plus de trois mois, on se perd un peu, parce que plus personne ne vient à Ibaialde. Donc, à part le bureau (de l'association) on essaye de suivre, tout ça...mais les gens n'ont plus d'activités. Il y a une activité qui a repris, c'est la trainière parce que c'est à l’extérieur mais même là on a eu deux cas [de COVID] positifs donc c'est très compliqué !"

La Kostalde Baleada annulée cette année, c'est un tiers du budget en moins — André Olagaray

Chaque année l'association Ibaialde organise la Kostalde Baleada. Une ballade côtière à pied depuis Hendaye jusqu'à Anglet en suivant le trait de côte par les plages en choisissant une journée à très fort coefficient de marée. En cette année 2020 c’était le 17 octobre qui avait été choisi mais les règles imposées pour se prémunir du coronavirus sont trop contraignantes à mettre en place selon André Olagaray. La Kostalde Baleada est donc annulée.

"Des pertes on n'a pas mais on n'a pas de rentrée d'argent" André Olagaray s'appuie sur l'annulation cette année de la kostalde baleada. "C'est un bon tiers des rentrées d'argent de l'association". "On n'a pas pu la faire parce que c'est un travail énorme !". "Au point d'inscription, il fallait un plexiglas, il fallait des gants, [respecter] les distances. Après, à chaque ravitaillement (il y en a trois d'habitude) il faut qu'on s'assure que les gens aillent s’asseoir (pour manger). Or, la Kostalde c'est 1600 personnes ! C'est impossible de surveiller 1600 personnes au moment du ravitaillement et leur dire, asseyez vous pour manger".

Anglet, privée de badminton de la mi-mars à l'été !

D'autres associations souffrent aussi comme l'Anglet Badminton club. La structure a 108 adhérents dont 40 qui disputent des tournois. Des rendez vous stratégiques pour l'association. Chaque année, elle en organise deux. L'un en début d'année avec des jeunes et des vétérans réuni jusqu'à 150 compétiteurs. L'autre, en juin, attire jusqu'à 300 joueurs seniors. Or ce dernier tournoi a été annulé cette année. Grosse perte pour le club. "En ne pouvant pas organiser de tournoi, on perd de l'argent" reconnait le Président Mathieu Lecauchez "il y a quand même une perte puisqu'on gagne plus sur un tournoi qu'avec les adhésions"

Plus grave, l'Anglet Badminton Club est privé d'entrainement depuis le 15 mars ! La salle habituelle (dans le collège Endara) dans laquelle ses adhérents évoluaient est fermée depuis le début du confinement. Mais aujourd'hui encore elle est inaccessible faute pour l'association d'obtenir une autorisation.

Paralysie (presque) générale à l'AEEM

D'autres associations souffrent aussi mais essentiellement en raison des règles de précautions exigées pour exercer leurs activités. C'est le cas de l'association pour l'enseignement aux enfants malades. Elle compte plus d'une centaine de bénévoles qui travaillent dans le Sud-Landes et le Pays Basque. Françoise Brebel, la présidente, précise que toute l'activité de son association a cessé depuis la mi-mars.

"Oui, complètement, puisqu'on intervient à domicile dans les familles. On a arrêté toutes nos activités avec le confinement, du jour au lendemain. Donc les enfants se sont retrouvés sans soutien scolaire brutalement. Et on a du mal maintenant à réenclencher le circuit parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui sont âgés et qui ne reprendront pas leur activité. C'est un problème"

Les conditions d'intervention sont de plus en plus lourdes."Les bénévoles qui accepteront de se rendre au domicile [d'un enfant malade] s'y rendront masqués, apporter la preuve qu'ils ne sont pas positifs, demander également aux familles d'avoir un retour sur éventuellement un état de santé par rapport au COVID. Donc, oui, il va y avoir un impact important". François Brebel, ajoute qu'on demande aux bénévoles d'intervenir par l’intermédiaire d'internet. "on demande à nos bénévoles s'ils souhaitent dans ces conditions là intervenir. Certains, pour des raisons d'âge, de santé, vont arrêter leurs interventions au sein de l'association. Donc, on est en recherche de bénévoles"