Le Covid a dopé le marché immobilier en Berry

Sous l'impulsion du Covid, deux phénomènes se conjuguent : l'arrivée, à la campagne, d'habitants des grandes agglomérations en quête d'une résidence secondaire et en ville, la volonté de nombreux Berrichons de trouver des logements plus spacieux, plus confortables.

Quinze jours, pas plus, c'est le temps qu'il a fallu au patron de l'agence Berrissimmo, Luc Hurbain, pour vendre cette belle et grande maison de Montgivray, comprenant cinq chambres, un grand terrain, une vue dégagée. Le prix élevé pour la région, plus de 350.000 euros, n'a pas dissuadé les acheteurs, "des Parisiens qui habitent le centre de la capitale et qui cherchaient une propriété à la campagne pour y passer les week-ends, explique l'agent immobilier. Ils feront de la location saisonnière pour amortir l'investissement. Ils sont venus, ils ont fait un aller-retour, un samedi. Partis de Paris à 5h du matin, ils ont visité pendant une heure et demi. Le lendemain, ils faisaient une proposition".

Luc Hurbain (ici avec sa collaboratrice) gère depuis sept ans l'agence Berrissimmo, rue nationale à la Châtre © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une clientèle venue des grandes villes

Comme ces néo-propriétaires, dans son agence de la Châtre, Luc Hurbain traite avec de nombreux habitants d'autres régions intéressés par le Berry : "au premier déconfinement, en mai 2020, l'activité a redémarré très fort, avec une forte demande sur les maisons à la campagne, avec un jardin et du terrain". La tendance ne s'est pas démentie depuis : "sur les ventes de cette année, cela représente un dossier sur trois, des clients du Nord, de région parisienne, de grandes villes. Nous avons aussi 10% de clientèle étrangère, des Belges et des Néerlandais. Dans leurs pays, où la densité de population est forte, ils ont aussi souffert du Covid et des confinements". Le patron de l'agence Berrissimmo juge le terme "raz-de-marée" très excessif, mais il reconnaît que son volume de vente a augmenté de 20% à 30% par rapport à l'an dernier. Les arrivées concernent surtout des résidents secondaires, parfois des retraités ayant déjà des attaches en Berry. L'arrivée de télétravailleurs résidant à plein temps en Berry est beaucoup plus rare.

Les maisons à la campagne dotées d'un grand terrain sont les plus prisées. Mais les maisons de ville, comme ici dans La Châtre sont aussi recherchées © Radio France - Sarah Tuchscherer

Bourges et Châteauroux peu concernées par ces arrivées extérieures à la région

Châteauroux et Bourges restent à l'écart de cette tendance. Cependant, le marché y reste très dynamique, selon Ludovic Dagois, président de la FNAIM en région Centre. Là encore pour des raisons liées au Covid : "l'achat-revente fonctionne très bien. Les gens qui sont aujourd'hui propriétaires d'un bien ont très envie de trouver quelque chose qui correspond davantage à leurs attentes : quelque chose de plus grand, plus joli, avec un balcon ou une terrasse, de quoi pouvoir inviter ses amis à la maison. Le chez soi est un refuge, on veut s'y sentir bien. La crise a beaucoup accentué les demandes dans ce sens-là".

D'après ces deux professionnels de l'immobilier, ces phénomènes n'ont pas encore entraîné de hausse vraiment notable des prix. Au total en France, près d'un million de transactions ont été réalisées en 2020. Ce chiffre devrait être largement battu cette année.