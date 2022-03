Le covid a eu des effets sur l'adoption des animaux à la SPA en Vaucluse

Une fête des animaux pour des animaux qui ne sont pas à la fête. Voilà qui pourrait résumer l'opération organisée ce samedi et dimanche au refuge SPA du petit Pigeolet. Le site situé à l'Ile-sur-la Sorgue (Vaucluse) accueille entre 600 et 700 pensionnaires. Des chiens, des chats, mais aussi des chevaux et autres cochons. L'opération est une petite bouffée d'oxygène pour les responsables après deux ans d'une épidémie qui a considérablement freinée les adoptions. Comme le confirme Marina, chargée de communication de la SPA Vauclusienne, "_au début du covid, il y a eu beaucoup de demandes_, mais après, quand les gens ont repris une vie normale, il se sont aperçu que posséder un animal entraine un certain nombre d'obligations".

La situation économique n'encourage pas à l'adoption

Mais ce qui inquiète également Marina, ce sont les conséquences de l'épidémie. "Certaines personnes ont perdu leur travail, d'autres ont été obligées de déménager dans de petits appartements et elles ne peuvent plus assumer d'animaux". Une situation économique qui pousse même certains propriétaires à l’abandon. "Les gens ne peuvent plus subvenir à leur propres besoins, alors difficile de le faire pour un animal" ajoute-t-elle. Marina qui constate également que depuis le covid, "les abandons ne se font plus uniquement sur certaines périodes (comme en été), mais tout au long de l'année".