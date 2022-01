Le Covid s'invite en classe de neige : 54 élèves de Caudry doivent rentrer plus tôt que prévu

Ce jeudi 13 janvier, 54 élèves de Caudry vont devoir rentrer chez eux trois jours plus tôt que prévu. Parce que des cas de Covid-19 se sont déclarés dans leur classe de neige.

Ils s'attendaient à vivre deux semaines exceptionnelles à Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Hautes-Alpes. "Moi Il y a encore des gens qui ont 35-40 ans et qui me parlent encore de leurs classes de neige, qui s'en souviennent", explique le maire de Caudry, Frédéric Bricout.

Mais si le proverbe dit que "plus on est de fous, plus on rit", on pourrait aussi rajouter "plus le virus a de chance de circuler." C'est ce qui s'est passé quand, dimanche, après une semaine de glisse, une enseignante ne se sent pas bien. Elle est positive, donc on test tout le monde. Résultat : plus de la moitié des élèves a le Covid.

"Ils vont bien, rassure le maire. Ils sont asymptomatiques et ils sont très heureux d'être là bas." Mais ils vont devoir rentrer. "Eh oui, c'est le protocole, lance Frédéric Bricout. Mais des parents disent que _c'est dommage parce qu'ils vont venir contaminer les familles alors qu'ils pourraient très bien passer leur isolement avec leurs copains_, en s'amusant."

Les élèves vont rentrer en bus. Il faut donc en trouver deux, un pour ceux qui sont positifs, un pour les autres. Et aussi "des conducteurs volontaires pour aller dans le bus des enfants qui ont le Covid."

Mais en attendant, l'insouciance est toujours la plus contagieuse. "Ils s'amusent dans la neige, ils profitent, ils s'éclatent", explique le maire. Et il peuvent encore s'amuser dans la neige ce mercredi 11 janvier. Avant de rentrer.