Le créateur de Caravanes La Mancelle est décédé

Le Mans, France

Après sa mort vendredi à l’âge de 91 ans, André Devaux laisse derrière lui une firme mythique, Caravanes la Mancelle. Comme son nom l’indique, son entreprise est née au Mans où elle toujours en activité.

Une caravane Mancelle aux origines espagnoles!

Au départ, l’ambition d’André Devaux n’était pas de lancer une marque. Ce menuisier manceau a eu l’idée de fabriquer lui même sa caravane après en avoir vu une lors d’un voyage en Espagne, c’était à la fin des années 50.

«André et sa femme Raymonde étaient en vacances au camping. Il avait aménagé une estafette et un petit espace sous une toile où manger, mais ça mettait du temps à installer. _Et là, des Anglais débarquent avec leur caravane_. Cinq minutes après, ils étaient déjà à table !», raconte Bernard Geslin qui connaissait très bien André Devaux et a repris son entreprise en 1989. Il n’en fallait pas plus pour donner des idées à André Devaux.

Le menuisier a ensuite passé le reste de ses vacances à dessiner les plans de sa future caravane. De retour au Mans, il s’est lancé dans la fabrication dans son petit atelier de la rue Beauverger. «Un an après, les Devaux partaient en vacances avec leur caravane», s’amuse Bernard Geslin.

Le carnet de commandes se remplit

L’engin a fait des envieux. Un membre de sa famille puis son ancien instituteur ont passé commande. Fort de ces deux nouvelles créations, le menuisier a profité de la foire des quatre jours du Mans pour présenter son travail et ainsi remplir son carnet de commandes. C’est alors qu’est née l’entreprise Caravanes La Mancelle, en 1960.

Depuis, la société a été rachetée en 2001 par le groupe Trigano. Environ 350 caravanes sortent chaque année des ateliers situés en zone sud du Mans.