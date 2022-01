Le créateur de la pyramide du Perthus est décédé

L'architecte, né à Barcelone en 1939, est décédé ce vendredi à 82 ans. Ricardo Bofill a été l'auteur de nombreux bâtiments à Barcelone dans les années 60 et 70, dont l'aéroport. On lui doit aussi la pyramide du Perthus, inaugurée pour l'ouverture de l'autoroute, en 1976. Il a créé cet édifice qui symbolise la frontière entre la France et l'Espagne.

L'artiste catalan était aussi bien connu en France, où il a signé plusieurs ensembles d'habitats sociaux, comme le quartier Antigone, à Montpellier.