Le crédit municipal de Reims enregistre une nette hausse des prêts sur gage en 2022

Au guichet du crédit municipal, une mère de famille célibataire dépose des bijoux en or en échange de 150 euros. Elle a souvent eu recours au prêt sur gage : "Cela fait au moins 7 ou 8 ans, au moins. Là j'ai déposé des bagues et une chaîne pour pouvoir payer des objets à mes enfants pour les fêtes de fin d'année."

Comme cette mère célibataire, beaucoup de personnes ont eu recours au prêt sur gage, après deux années de crise sanitaire, le crédit municipal a connu un pic d'activité en 2022. "Au 30 novembre, l'encours de près est d'un peu plus de deux millions, on n'avait jamais vu ça" explique Isabelle Desseaux, directrice du crédit municipal de Reims. "C'est une augmentation de 18% par rapport à la même période en 2021. On a une augmentation du nombre de contrat et avec le cours de l'or on prête davantage aux clients par rapport à l'année dernière pour le même grammage d'or."

Un prêt moyen de 905 euros

Une augmentation liée de l'inflation, à l'augmentation des matières premières et de l'énergie. Le crédit municipal répond majoritairement à des besoins à régler dans l'immédiat : "C'est à cause d'une facture urgente à régler, un drame familial, ce sont des urgences." affirme Isabelle Dessaux, "À la rentrée nous avons vu des personnes déposer des bijoux pour payer les frais d'études supérieures de leurs enfants."

Et au crédit municipal, il est possible de déposer tous types d'objets, les bijoux en or représentent 95% des dépôts mais il est aussi possible de déposer maroquinerie, argenterie ou encore tableaux et bronzes qui nécessitent l'expertise d'un commissaire-priseur. "Le prêt minimum chez nous c'est 15 euros et notre prêt le plus élevé est de 21.885 euros, c'est une fourchette relativement large." analyse Isabelle Desseaux, "Il faut savoir que 70% de nos prêts sont en dessous du panier moyen de 905 euros. La majorité de clients viennent pour déposer entre 15 et 905 euros."

Un service beaucoup utilisé lors des fêtes de fin d'année

Le contrat après dépôt est conclu pour six mois, période au cours de laquelle l'usager peut récupérer ses biens. "Au bout des six mois, pour un prêt de 100 euros, le client devra payer 105,70 euros. S'il ne peut pas les récupérer, il peut payer les intérêts de 5,70 euros et donc conclure un nouveau contrat pour six mois." Si les biens ne sont pas récupérés, ils sont mis en vente au cours d'enchères publiques.

Une collection d'affiches déposée par un usager au crédit municipal © Radio France - Antoine Vandendrische

Pour Isabelle Desseaux, les fêtes de fin d'année amène une forte affluence au crédit municipal : "Il y a des parents qui sont en difficulté pour acheter des cadeaux de Noël et on reçoit à cette période-là un peu plus d'usagers qui viennent déposer des bijoux et il y a le fait de passer Noël en famille. C'est pareil pour le nouvel an, certaines personnes viennent même pour mettre leurs biens en sécurité."

Le crédit municipal et sa directrice entendent assurer un vrai service social et solidaire. "Quand une personne franchit la porte de l'établissement c'est dur pour elle de se livrer. Mais nous sommes là pour la rassurer avec toute notre équipe, lui dire que nous sommes là pour l'aider."