Le crématorium d'Amiens fermé pendant un mois pour travaux

Le crématorium d'Amiens Métropole sera fermé pendant un mois. L'équipement, situé avenue de Grâce quartier Renancourt, entre dans une phase de travaux à partir de ce mercredi 20 janvier 2021.

Les deux chaudières de refroidissement sont oxydées et doivent être changées pour pouvoir offrir de meilleures prestations et réduire les délais d'attente qui peuvent actuellement aller jusqu'à six ou huit jours. Après les travaux, les deux fours du crématorium seront opérationnels.

Des crémations orientées vers d'autres sites

Les opérateurs funéraires doivent orienter les familles vers les crématorium les plus proches : Abbeville, Beauvais, Holnon (près de St-Quentin) ou Beaurains (près d'Arras).

Une période qui s'annonce compliquée pour Christophe Bayart, le dirigeant des "Pompes funèbres de France" à Amiens. Ecoutez son témoignage :

Le crématorium d'Amiens ne sera pas complètement fermé pendant les travaux. Il restera accessible afin d’accueillir, si elles le souhaitent, les familles des défunts et réaliser des cérémonies d’hommage à Amiens avant le départ du cercueil vers un autre crématorium.

Le site cinéraire du crématorium d’Amiens Métropole restera accessible aux heures habituelles afin d’accueillir les proches des défunts qui souhaiteraient se recueillir.

La reprise des crémations est prévue le 19 février.