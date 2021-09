Le crématorium d'Amiens fermé "pour plusieurs semaines" après une panne dans un four

Le crématorium d'Amiens Métropole est fermé depuis une semaine, selon les informations de France Bleu Picardie. Situé quartier Renancourt, c'est une panne au niveau du four qui a entraîné la fermeture du site. En cause : des valves de gaz qui doivent être changées sur les fours. Mais le temps de commander et de recevoir les pièces Amiens Métropole, qui gère le crématorium redoute que la fermeture dure plusieurs semaines, sans plus de précisions.

Crémations à Abbeville, Saint-Quentin voire dans le Nord

Les crémations ont donc désormais lieu à Abbeville, Beauvais, Saint-Quentin, ou même à Beaurains à côté d'Arras. "Le plus compliqué, c'est d'expliquer à la famille du défunt qu'elles vont devoir faire de la route pour assister à la crémation, explique Maxime* (le prénom a été changé), un employé dans des pompes funèbres à Amiens._Les gens ont, de façon très compréhensible, du mal à accepter : quand on est en deuil, on a autre chose à penser, on ne veut pas que des contraintes s'ajoutent_." A cela viennent s'ajouter des frais supplémentaires pour les familles des défunts, qui doivent prendre en charge notamment des frais kilométriques supplémentaires, "même si on limite ces frais supplémentaires, car ce n'est pas du fait des proches si les crémations ne peuvent pas avoir lieu à Amiens", souligne Maxime.

Le crématorium d'Amiens avait déjà fermé pour travaux début 2021 pendant un mois, mais à l'époque les travaux étaient prévus. Cette fois, c'est une panne dans les fours qui met le crématorium à l'arrêt : "Il y a un problème au niveau des valves de gaz, indique Olivier Jardé, adjoint à la maire d’Amiens chargé de la population. Cela représente un danger pour tout le monde : tout le monde est complètement pris de court, et cela ajoute de la peine à la peine pour les familles".

Réouverture d'ici "plusieurs semaines"

Une expertise est en cours, il faut aussi commander les pièces à changer. Et côté réouverture, il n'y a donc pas encore de visibilité : "On essaie d'aller au plus vite, indique Olivier Jardé. On est dans une période excessivement compliqué au niveau des pièces". Interrogé par France Bleu Picardie sur la réouverture du crématorium d'Amiens, l'adjoint à la maire d'Amiens estime que cela pourrait prendre "plusieurs semaines : j'espère au mois d'octobre, mais c'est peut-être novembre". Au crématorium d’Amiens environ 800 crémations ont lieu chaque année, soient 4 à 6 par jour.