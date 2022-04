Le CREPS de Nancy, terre d'accueil pour des sportifs ukrainiens

Désorientés mais soulagés d'être à l'abri. Vingt-et-un sportifs ukrainiens, âgés de 20 à 25 ans, sont arrivés mardi à Nancy, hébergés et pris en charge par le Creps de Nancy.

Cette délégation paralympique de canoë et d'aviron était en stage de préparation en Turquie, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine. Il était inenvisageable pour ces sportifs en situation de handicap de rentrer dans leur pays.

"Nous avons cinq personnes en fauteuil roulant dans l'équipe. C'est tellement difficile de rentrer en Ukraine maintenant, parce qu'ils ne pourraient pas bouger là-bas, on devait rentrer en Ukraine le 5 mars" témoigne Sergio, l'un des entraîneurs de l'équipe d'aviron, le seul qui s'exprime un peu en anglais.

Des entraînements quotidiens sur la Meurthe

Le Creps de Nancy a répondu à un appel lancé par les fédérations internationales. Il s'occupe désormais de toutes les démarches administratives afin de faciliter ce séjour en France. Pour cette première semaine en Lorraine, un seul entraînement est organisé sur les rives de la Meurthe. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, deux sessions quotidiennes sont prévues. Et d'ici la fin du mois, les sportifs ukrainiens pourront même s'entraîner avec les équipes françaises présentes à Nancy.

Plusieurs semaines à Nancy

"Nous sommes tellement reconnaissants que l'on nous ait accueillis ici. On essaie de protéger l'équipe, de continuer nos entraînements et on essaie de rester calme. C'est impossible d'expliquer ce que nous ressentons quand nous entendons que nos amis et nos familles nous disent tout le temps qu'ils sont en guerre."

La délégation devrait rester plusieurs semaines à Nancy, avant sans doute de reprendre le circuit international à la mi-mai.

Reportage Copier