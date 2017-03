Le CREPS de Poitiers fête ses 75 ans

Trois jours de festivités sont prévus pour retracer l'histoire de l'établissement sous tutelle du ministère des sports et installé depuis 1942 au château de Boivre à Vouneuil.

Il y a 75 ans, le gouvernement de Vichy décidait d'installer au château de Boivre le CREGS qui allait devenir à la Libération CREPS (Centre régional d'éducation populaire et sportive), rendant concrète une idée formulée en son temps par un certain Léo Lagrange.

Un site de 42 hectares

Nous sommes en 2017. Il faut désormais parler du centre de recherche, d'expertise et de performance sportives. Aujourd'hui, le site, réparti sur 42 hectares dans un écrin de verdure en bordure de Boivre, est dédié à l'accompagnement des sportifs de haut-niveau et à la formation des acteurs des métiers du sport et de l'animation.

14 millions d'euros de travaux

"Les dortoirs comprennent 270 lits, 150 sportifs s'entraînent sur place, un millier de stagiaires viennent chaque année dans nos murs, 70 agents travaillent ici" résume Fabrice Béhague, le directeur du CREPS. Seules deux structures de ce type existent au sein de la Nouvelle Aquitaine. Le conseil régional l'a bien compris en annonçant en début d'année le déblocage de 14 millions d'euros pour rénover certaines parties du site d'ici 2021.

Tsonga, Simon, Mahut

Plusieurs pôles France cohabitent sur place. Parmi les plus réputés, ceux dédiés au basket et au tennis. "J'ai fait mes débuts ici entre 12 et 15 ans" explique Arnaud Di Pasquale, ancien DTN (directeur technique national) du tennis français. "C'est un souvenir très fort. J'ai quitté Casablanca enfant pour venir ici. C'est le projet d'une vie. Mais quand on voit tous les grands noms passés par ici, Tsonga, Simon, Mahut... On comprend mieux ce qu'a pu apporter Vouneuil au tennis tricolore".

Portes ouvertes samedi

Après une table ronde ce jeudi, les festivités se poursuivent avec des ateliers vendredi (France Bleu sera en direct de 9h à 11h) et les portes ouvertes de l'établissement samedi.