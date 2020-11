Le cri d'alarme des mamans de l'école Balard à Montpellier

Face à une violence de plus en plus fréquente et de plus en plus grave dans le quartier de la Paillade, des parents d'élèves de l'école Balard, à Montpellier, en appellent aux pouvoirs publics pour assurer la sécurité de leurs enfants.

"Accepterait-on une telle situation dans un autre quartier de la ville ?" demandent sans détour les parents délégués de l'école Balard à Montpellier qui déplorent que "le quartier de la Paillade s'enfonce chaque jour davantage dans la violence extrême." Le 1er novembre, en plein jour, ses habitants ont pu être les témoins impuissants de tirs à la Kalachnikov lors d'un affrontement entre deux bandes rivales. Et le lendemain, ce sont les enfants "qui assistaient à une rixe au couteau en sortant de l’école" qui accueille 150 élèves environ.

Violence de plus en plus fréquente et de plus en plus grave

"On est pris un petit peu pour des idiots et on est désabusés. On en a ras-le-bol, les gens se sentent complètement abandonnés" se désole Nadia, parent délégué de Balard. "On demande être traités comme tout le monde" insiste pour sa part Keltoum, déléguée elle aussi. Les parents souhaitent une présence policière quotidienne devant l'école pour sécuriser les entrées et les sorties de leurs enfants, "et qu'ils nous envoient pas une surveillance une fois par semaine, juste pour nous endormir" prévient Keltoum.

"On demande la sécurité pour nos enfants. Qu'on n'ait pas la peur au ventre quand on les envoie ne serait-ce qu'acheter une baguette de pain. C'est pas normal de vivre dans ces conditions" (Keltoum)

Les deux femmes sont conscientes "qu'il y a un manque de moyens" mais elles ne comprennent pas pourquoi leur quartier en pâtit. "Entre la fusillade, la rixe au couteau, les points de deal qui se multiplient, le tram devant l'école, les voitures qui passent au rouge... Si ici, il n'y a pas d'insécurité, je ne vois pas où il y en a dans la ville !" s'énerve Nadia.

Privés de sorties scolaires

Cette dernière fait remarquer que "certains enseignants voulaient invoquer leur droit de retrait puisque eux-mêmes ne se sentent pas d'exercer dans ces conditions". En attendant, pour éviter de faire prendre des risques aux enfants, "toutes les sorties sont suspendues depuis deux semaines".

"Il y a 98% des gens qui vivent leur vie, qui travaillent, qui font tout pour éduquer leurs enfants et ils sont tributaires des 2% qui ne le font pas" (Nadia)

Vendredi 13 novembre, les délégués des parents d’élèves de l’école Balard ont participé à une rencontre avec des représentants de la préfecture, de la mairie et de la police. "Ces derniers n’ont clairement pas saisi l’urgence de la situation et ne proposent aucune solution adéquate" regrettent les deux mamans.