Loire-Atlantique : le cri d'alarme du directeur d'une maison de retraite

Le président de la FNADEPA44, Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements pour personnes âgées, s'inquiète de la suppression des contrats aidés.

Xavier Relandeau est aussi directeur de la maison d'acceuil du Bois Hercé, à Nantes.

"On est, depuis des années, habitués à avoir un manque de moyens financiers et un manque de personnel. La fin des contrats aidés enlève le pansement qui nous servait à tourner. Aujourd'hui, on arrive à une situation où les besoins des résidents, qui arrivent de plus en plus dépendants du fait du maintien a domicile, sont de plus en plus importants et les moyens ne suivent pas."

Xavier Relandeau décrit un personnel qui court tout le temps.

Les équipes de soignants s'épuisent avec des troubles musculo-squelettiques, stress, burn-out. "Finalement, on a jamais eu de politique nationale à la hauteur des enjeux du vieillissement. Il nous faut du personnel. Ce sont les bras qui font l'humanité de notre métier. "

