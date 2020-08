Le cri d'alerte d'habitants de quartiers prioritaires à Niort

Ils vivent au Pontreau, au Clou-Bouchet ou encore à la Tour-Chabot et font partis de la CSF, la Confédération syndicale des familles. Ces habitants de différents quartiers de Niort dénoncent une dégradation des conditions de vie et demandent que les choses bougent.

"Regardez les traces, la saleté". Une habitante que nous appellerons Maria monte dans l’ascenseur d'une des tours du quartier du Pontreau à Niort, dépitée. "Ça se dégrade. Le ménage n'est pas fait correctement. Les poubelles débordent, ça sent mauvais avec la chaleur. Entre les poubelles et le trafic de drogue...", poursuit la retraitée qui habite depuis 40 ans le quartier et fait partie de la CSF, la Confédération syndicale des familles.

Les gens évitent de se voir, de se parler. Ils ont peur

"Les gens évitent de se voir, de se parler. Ils ont peur". Et ce ne sont pas les grands travaux de rénovation menés à l'extérieur des immeubles qui vont suffire à régler ces problèmes pour Maria.

Pascal habite lui la Tour Chabot depuis deux ans. Il déplore un trafic de drogue "permanent. Qui a pignon sur rue. Ce ne sont pas forcément des gens agressifs mais c'est l'ambiance que cela donne. Les gens ont une certaine crainte, ils n'osent plus laisser leurs enfants dehors".

On se sent oubliés

Le Niortais dénonce aussi des incivilités grandissantes. "Il y a des fêtes intempestives et des décibels jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. Ça commence le vendredi, ça se termine le dimanche avec ce qui va avec, des gens qui urinent ou qui vomissent même sur des voitures", raconte Pascal. "On se sent oubliés". La CSF déplore d'ailleurs des courriers laissés sans réponse.

Claudie, qui vit au Clou-Bouchet, a le même sentiment. "Ce qui manque c'est l'éducateur qu'on nous promet depuis des années", lance cette habitante, pas convaincue de l'efficacité de la venue de CRS en renfort fin juillet dans le quartier. "Pourquoi est-ce qu'ils étaient là ? Ça n'a rien changé".

Deux-Sèvres Habitat promet des réunions en septembre

Deux-Sèvres Habitat précise que ces sujets ne relèvent pas tous de sa compétence. Mais le bailleur assure ne pas être inactif. "Nous avons fréquemment fermé des ouvertures à l'extérieur des bâtiments pour éviter les passages. On a fermé les locaux à poubelles pour que les gens soient en sécurité quand ils mettent leurs déchets", précise Jacques Billy, le maire d'Aiffres et président de Deux-Sèvres Habitat.

Concernant l'entretien des immeubles, "nous y sommes vigilants et nos services sont identiques", assure Jacques Billy qui reconnaît toutefois que "pour certaines parties collectives l'intervention de nos salariés n'est pas facile, il y a de l'insécurité parfois, notamment au Clou-Bouchet. On a même eu des droits de retraits formulés".

Deux-Sèvres Habitat qui promet des réunions avec les locataires au mois de septembre.