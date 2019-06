Le cri d'alerte de la Ligue des droits de l'Homme contre les caméras vidéo à Nîmes

Nîmes, France

Jean Launay, coprésident de la section nîmoise de la Ligue des droits de l'Homme, dénonce les 200 caméras de vidéosurveillance la ville de Nîmes et les bientôt 600 caméras de l'agglomération.

A la fois inefficaces et chères selon Jean Launay, les caméras ne permettent pas de nous protéger réellement de la délinquance : "A Marseille, par exemple, sur 60 000 faits de délinquance, seuls 105 ont été élucidés grâce à la vidéosurveillance, c'est-à-dire 0,17%. Les délinquants, ils savent qu'il y a une caméra, ils vont à côté".

Les Nîmois, divisés sur la question

Les Nîmois sont nombreux à s'interroger sur leur présence. Perle, infirmière à Vauvert, fait partie des inquiets : "Les caméras peuvent être utiles en cas d'agression mais on n'a plus aucune liberté, on est carrément sans arrêt épiés. Je plains les générations à venir".

A l'inverse, Juliette, 15 ans, avoue ne pas trop se préoccuper de la présence des caméras vidéo. La lycéenne se sent même plutôt protégée : "Si je me fais agresser, que personne n'a rien vu et que je vais en justice, on ressort la caméra et ça permettra de faire une sorte de preuve".

Les Français plébiscitent les caméras : nous sommes 80% à nous dire rassurés par leur présence.