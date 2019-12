L'Association Française contre les Myopathies en Savoie manque d'argent pour les malades du département

L'AFM Savoie manque d'argent pour proposer des activités aux malades du département car il faut distinguer les dons que font les particuliers au Téléthon pour la recherche et les dons que pourraient faire les mairies, pour les activités des malades en Savoie.

Chambéry - France

On se demande parfois où vont les dons que l'on fait, à qui ou à quoi ils servent. Avec la délégation Savoie de l'AFM (Association Française contre les Myopathies) c'est simple : les dons permettent de proposer des activités aux malades et notamment aux nombreux enfants en fauteuil. L'AFM est en contact direct et régulier avec une centaine de familles de malades en Savoie.

Le Tététhon c'est très bien, c'est vital. Mais il faudrait aussi que les communes prennent conscience qu'un tout petit don, 20, 30 euros, ça nous aiderait beaucoup. Cet argent nous permettrait d'aider les familles, les sortir de l'isolement - Dariya DERNE , responsable de l'AFM en Savoie

Seulement voilà, depuis quelques années les communes donnent de moins en moins. En Savoie sur les 300 communes sollicitées seules 20 font un dons. Le budget de la délégation était de moins de 3.000 euros cette année. Les conséquences sont immédiates pour les malades : moins de sorties, moins loin, moins longtemps. Cette année quelques activités seulement ont pu être proposées.

ECOUTEZ : "Depuis 3, 4 ans, le nombre de dons faits par les communes et les montants diminue" Copier

Et pour les maires que ce reportage aurait motivé voici le contact pour avoir plus de précisions ou pour adresser vos dons : delegation73@afm-telethon.fr