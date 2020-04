Alors que la consommation de produits festifs de Pâques s'effondre, les producteurs girondins lancent un appel aux consommateurs : même en confinement, préparez-vous un repas de Pâques et mangez des chocolats !

Confinement - Le cri du cœur des producteurs girondins : "Pour Pâques, mangez de l'agneau et des chocolats!"

Les commandes d'agneau et de chocolats sont en chute libre

Les fêtes de Pâques cette année se dérouleront en confinement, ce qui implique pour de nombreuses familles, l'annulation des repas de familles qui étaient prévus à cette occasion. Résultat : les commandes d'agneaux et de chocolats, deux produits traditionnels de Pâques, sont en chute libre. "Clairement, les gens n'ont pas la tête à acheter des produits festifs, mais soutenir les producteurs de Gironde, c'est aussi fêtez Pâques à la maison!" explique ce producteur d'Agneaux de Pauillac. La période de Pâques représente pour lui - comme pour la trentaine d'éleveurs de Gironde - le quart de son chiffre d'affaire de l'année. Vendre ses agneaux est donc crucial pour lui, d'ou cet appel lancé aux consommateurs. "Mangez de l'agneau, et surtout, n'hésitez pas à demander à votre boucher de vous en préparer une petite quantité, une épaule pour trois personnes, c'est tout à fait possible !" poursuit-il.

Des livraisons ou des drive de chocolats

Même appel du côté des chocolatiers, pour qui Pâques représente également une période cruciale. Leurs magasins étant fermés, certains comme Hasnaâ Fereira (Hasnaâ Chocolats Grands Crus) ont mis en place un système de livraison gratuit tout autour de Bordeaux. D'autres comme la chocolaterie Mademoiselle de Margaux, invite les consommateurs du secteur à passer commande sur internet et à venir retirer leurs chocolats en magasin, sous forme d'une drive sans contact le vendredi 10 avril.