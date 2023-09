Le CRIA de l'Indre continue de lutter contre l'illettrisme et l'illectronisme

En Centre Val de Loire , 10% des personnes ayant été scolarisées souffrent d'illettrisme. Alors, pour lutter contre cette problématique encore trop taboue, le Centre ressource illettrisme et analphabétisme (CRIA) de l'Indre a organisé ce mardi une journée d'action sur la place de la République à Châteauroux. L'occasion de mettre en lumière l'illettrisme et les solutions mises en place pour en sortir.

Gwendoline fait partie des ambassadeurs du CRIA de l'Indre : pendant des années, elle a caché son illettrisme à ses collègues. "Quand j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup caché que je ne savais pas lire et écrire", raconte-t-elle. "J'ai beaucoup contourné et j'ai même changé de métier quand il fallait écrire !" Mais un jour, elle a eu un déclic : "Il fallait faire beaucoup de transmissions car je travaille en maison de retraite, et je ne voulais pas que mes collègues voient mes fautes. Je trouvais quand même des moyens de contourner, en prétextant que je n'avais pas le temps, donc je ne faisais presque aucune transmission, mais ça a été le déclic pour me pousser à aller en formation."

Gwendoline a fini par pousser la porte du CRIA de l'Indre, après avoir essayé d'expliquer sa situation au téléphone plusieurs fois, "je raccrochais sans rien dire car je ne savais pas comment expliquer". Son illettrisme date du primaire, déclenché par une phobie scolaire qui l'a suivie au collège puis dans son CAP cuisine de collectivité.

En plus de l'illettrisme, ils font face à l'illectronisme

Gwendoline s'est engagée avec plusieurs autres ambassadeurs contre l'illettrisme, mais aussi contre l'illectronisme, c'est à dire la difficulté à utiliser des outils numériques. "Tout ce qui est Internet, comme on ne sait pas bien lire et écrire, c'est un peu plus compliqué", admet-elle. "Mais il y a des formations qui existent pour nous aider à nous expliquer et à s'en sortir. Il ne faut pas avoir honte, on peut apprendre à tout âge !"

Et justement, Irène, formatrice au CRIA de l'Indre depuis 2021, inclut le numérique dans ses formations. "Ça permet d'avoir deux cours en un : celui de numérique et celui de français dedans aussi", explique-t-elle. "De nos jours, le numérique est essentiel, notamment pour les démarches administratives, donc ça les rend autonome. Dans mon cours, ils essayent de faire tout seuls, même s'il n'y arrive pas, ils s'entraînent et au fur et à mesure des séances, ils le font tout seuls sans mon aide !"

Des formations qui s'adaptent aux différents niveaux des personnes reçues : "On amène une polyvalence pour que la personne ne se sente pas infantilisée comme à l'école", développe-t-elle. "On retrouve différents profils : ceux qui ont quitté l'école dès le primaire, d'autres au collège ou au lycée. Il y en a qui ont gardé les réflexes de la lecture, avec l'alphabet, certains pour qui l'écriture est une vraie difficulté, et d'autres qui font juste des petites fautes."