"Le cricket c'est l'union", à Toulouse le club fédère dix communautés différentes

Ils sont Indiens, Afghans, Sri Lankais, Bangladais, Pakistanais pour la plupart (on compte aussi quelques Français, Anglais et Australiens), leur point commun : la passion du cricket. Ce sport anglais, héritage de la colonisation britannique (sauf pour l'Afghanistan, voisin du Pakistan, c'est pour cette raison que le cricket y est aussi populaire), est méconnu en France mais un club existe à Toulouse !

Le Toulouse cricket club (TCC) réunit une cinquantaine de membres, de dix communautés différentes en tout. Tous les dimanches, ils s'entrainent sur les hauteurs de Pech-David, au stade Sordelo. À l'origine ce sont des Anglais d'Airbus qui créent le club. À partir de 2016 beaucoup partent, poussés par le Brexit. Philippe Fermanel reprend le TCC à ce moment-là et essaie de fidéliser beaucoup plus de communautés qui jouent au cricket.

"Avec la volonté de les aider à s'intégrer, explique le président. J'y tiens particulièrement. Je dis souvent aux joueurs "on the ground, french or english", sur le terrain on parle anglais ou français. Il faut qu'ils s'ouvrent aux autres communautés et ça leur permet de s'intégrer. Il n'y a pas de conflits entre les différentes communautés, le cricket c'est l'union !"

Mohammad Zuber par exemple, réfugié Afghan, il essaie d'apprendre le français. "On étudie, on fait beaucoup de choses parce que nous avons besoin de nous intégrer au pays. Mais nous avons les dimanches pour passer notre temps à jouer au cricket avec des gens très différents, de différents endroits. Je n'aurais jamais pensé jouer au cricket en France, je sais que les Français ne connaissent pas ce sport."

Une nouvelle famille

Plus qu'un passion pour Tithir, de nationalité indienne. Il est arrivé en France il y a trois ans pour ses études. "Quand on parle de cricket, ce sont des émotions, c'est une religion pour nous. Tous les week-end je viens de Marseille pour jouer. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On peut faire des kilomètres pour ça. Beaucoup de gens ici sont loin de leurs familles, alors c'est notre nouvelle famille."

Pour voir un match, rendez-vous ce dimanche 30 juillet sur le terrain Sordelo à Pech-David. Le TCC affronte l'équipe de Catus dans le Lot pour la demi-finale de Coupe régionale. C'est ouvert au public.