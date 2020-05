Le croisiériste Costa aide les plus démunis à Marseille

Toute cette nourriture a été distribuée ce mercredi, à la Fondation de l’Armée du Salut et à l’association Vendredi 13, toutes deux partenaires de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône. Cette opération fait suite au don de plus de 28 tonnes de nourriture provenant d'autres navires à des œuvres caritatives locales en Italie.

La nourriture sera redistribuée gratuitement aux personnes en difficulté par les deux associations qui interviennent depuis le début de cette crise sanitaire dans le strict respect des protocoles d’hygiène et de sécurité. Cette action de solidarité est organisée en coordination avec les autorités portuaires et le Club de la Croisière Marseille Provence.

Jean-François Suhas, son président "salue l’initiative pérenne du partenariat entre Costa Croisières et la Banque Alimentaire (et ses partenaires) qui permet depuis deux ans maintenant de récupérer des dons alimentaires directement auprès des navires à quai au terminal croisière de Marseille et d’en faire bénéficier des milliers de marseillais.Ces personnes sont encore plus fragilisées en ces temps de crise sanitaire".

Une importante logistique a été mise en œuvre par la compagnie en totale coopération avec le Club de la Croisière Marseille Provence ainsi que les services portuaires.