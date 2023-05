Le CROSSA Étel sur le pont durant toute la semaine du Golfe du Morbihan

Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Atlantique (CROSS-A) basé à Etel dans le Morbihan surveille et coordonne les opération de sauvetage en mer sur toute la côte Atlantique

La semaine du Golfe du Morbihan, le long week-end de la Pentecôte et le retour des beaux jours amènent beaucoup de monde sur l'eau ce qui entraine une hausse d'activité pour le CROSSA Étel, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de l'Atlantique. Son directeur, Alexis Morel, est l'invité de France Bleu Armorique ce vendredi 19 mai.

France Bleu Armorique : C'est donc un week-end chargé pour vous et vos équipes ?

Alexis Morel : "La saison estivale est déjà bien lancée. On a vu une forte hausse de notre activité depuis début mai, avec la reprise des vacances, la reprise du beau temps. Et puis ce week-end, c'est un gros temps fort pour nous avec beaucoup de vigilance et d'attention mais on est heureux de participer à la prévention et de faire en sorte que chacun puisse naviguer en sécurité."

France Bleu Armorique : "La Semaine du Golfe, c'est toujours un moment particulier pour le CROSSA ?

Alexis Morel : "C'est un moment qu'on a préparé très en amont avec les organisateurs, en étroite collaboration. Je tiens à saluer l'implication des équipes de l'organisateur. Tout ça se prépare aussi en lien avec la direction de la mer et littoral du Morbihan, donc l'administration chargée d'accompagner l'organisateur. Il y a vraiment eu une belle synergie. Je veux surtout saluer l'engagement de la SNSM, ces sauveteurs bénévoles qu'on connaît bien. Sans eux, je crois que la sécurité sur cette semaine du Golfe ne serait pas au niveau à laquelle elle est aujourd'hui. On a déjà eu pas mal d'interventions depuis depuis le début de l'évènement avec des petits voiliers qui peuvent chavirer rapidement. Mais heureusement, chacun porte son gilet, C'est essentiel et les moyens nautiques sont là pour assister, aider et faire en sorte que cet événement reste une fête."

France Bleu Armorique : Est-ce que cela signifie que le dispositif de surveillance est particulier ?

Alexis Morel : "On positionne un certain nombre de moyens avec un dispositif important en mer, avec des moyens dédiés, puis un dispositif important à terre également avec un PC mer qui est mis en place par les organisateurs pour centraliser les appels puis les interventions. Le CROSS sera présent samedi pour cette grande parade qui va être le temps fort avec un afflux très important puisque tous les navires participants sont sur l'eau à ce moment là."