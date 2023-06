Le CROUS de Lille va ouvrir deux résidences d'ici la fin de l'année pour les étudiants boursiers

Fin du suspense : ce jeudi 1er juin, les étudiants et lycéens inscrits sur Parcoursup vont commencer à recevoir les réponses de la plateforme d'admission post-bac . Et quand ils seront fixés viendra, pour certains, l'étape suivante : la demande de bourses et de logement dans les résidences universitaires du CROUS, où les loyers ne dépassent pas les 350 euros par mois.

90 000 demandes de bourses chaque année

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le CROUS dispose de 50 résidences réparties sur le territoire et loge environ 9 300 étudiants. Une paille comparé au 180 000 étudiants recensés dans l'académie de Lille, dont 115 000 rien que dans la métropole Lilloise.

"Au CROUS de Lille nous étudions chaque année environ 90 000 dossiers de bourses, nous avons une équipe de 20 personnes mobilisées pour y répondre en temps et en heure", explique Emmanuel Parisis, directeur du CROUS de Lille, qui était l'invité ce jeudi du 6-9 de France Bleu Nord.

Pour les étudiants boursiers, Emmanuel Parisis indique que deux nouvelles résidences universitaires vont ouvrir d'ici la fin de l'année : une résidence à Maubeuge disposant de 90 logements, et une résidence à Villeneuve d'Ascq (la résidence Kromos'home), attendue avec un peu de retard pour le mois de septembre, avec 300 logements.

"On construit à Villeneuve d'Ascq puisqu'il y a du foncier appartenant à l'Etat, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais aussi parce que la mairie nous aide. À Lille, il y a moins de foncier, c'est un peu plus difficile d'avoir des permis de construire", précise le président du CROUS.

Emmanuel Parisis souligne que le CROUS est également engagé, depuis 2014, dans une vaste campagne de réhabilitation de résidences jugés "problématiques". À Villeneuve d'Ascq, toujours, deux bâtiments de la résidence Bachelard, sur le campus de Cité Scientifique, doivent ainsi rouvrir au mois de septembre après travaux. À Valenciennes, une résidence mériterait elle-aussi d'être réhabilitée. "Il faut juste que je trouve les 35 millions d'euros nécessaires [auprès de l'Etat]", lâche Emmanuel Parisis.