"On le croyait indestructible": Jean-Pierre Danguillaume se souvient de son ami Raymond Poulidor

Jean-Pierre Danguillaume, 73 ans, ex-star de l'équipe Peugeot dans le Tour de France, 3ème du championnat du monde en 1975, vainqueur du Tour d'Indre-et-Loire en 1977, était un ami de Raymond Poulidor. Il habite aujourd'hui Joué-lez-Tours.

Je l'avais vu fin août au Tour du Limousin et je l'avais trouvé très fatigué, mais on dit çà va passer. Et puis cela n'est pas passé. Le public français a perdu un champion, moi j'ai perdu un ami. Je ne lui ai pas fait de cadeau en course, lui non plus, mais en dehors c'était un respect mutuel. Il venait de la terre et il respectait tout le monde. C'était un seigneur, loyal, droit comme un i, on le croyait indestructible -Jean-Pierre Danguillaume