Jean-Paul Durignieux le cuisinier en chef de France Bleu Périgord s'est éteint

Jean-Paul Durignieux le célèbre cuisinier en chef de France Bleu Périgord nous a quitté des suites d'une longue maladie. Jean-Paul avait 69 ans. Jean-Paul était un amateur de bonne chair et un cordon bleu hors pair. Un authentique amateur de la bonne gastronomie Périgourdine.

Jean-Paul Durignieux était le cusinier emblématique de France Bleu Périgord © Radio France - Illustration

Un homme de radio

Depuis 2004 Jean-Paul participait à toutes les émissions culinaires de France Bleu Périgord y compris sur des événements en extérieur. Il restera à jamais associé à l'émission culte "Madame est servie" qu'il animait avec Isabelle Wagner et auparavant avec David Derhille. Quand il avait dû s'éloigner des micros pour soigner sa maladie, cela l'avait profondément affecté car c'était un homme qui adorait faire de la radio. Des dizaines d'auditeurs spontanément ont salué sa mémoire dès qu'ils ont appris sa disparition sur France Bleu Périgord.

Jean-Paul Durignieux animait Madame est servie avec Isabelle Wagner © Radio France - Illustration

Un chef qui aimait transmettre son savoir

Sur France Bleu Pérgord, Jean-Paul Durignieux délivrait de nombreuses recettes à travers les émissions. Des recettes simples à la portée de tous les talents et de toutes les bourses. Tout le monde louait son côté pédagogue. Jean-Paul Durignieux a fait profiter de ses talents de cuisinier pendant des années au CFA de la chambre des métiers de Boulazac en tant qu'enseignant.

Jean-Paul Durignieux avec David Derhille et le chanteur Patrick Hernandez sur un extérieur © Radio France - Illustration

Il a formé bon nombre de cuisiniers dans le département et bien au-delà. A présent, beaucoup travaillent dans des restaurants étoilés. Dès l'annonce de sa mort des dizaines d'anciens élèves lui ont rendu hommage.

France Bleu Périgord bouleverse ses programmes pour lui rendre hommage

Ce samedi matin entre 9h et 10h France Bleu Périgord a rediffusé sa dernière émission de "Madame est servie" à la Gabarre à Saint-Julien-de-Lampon . Ce dimanche entre 9h et 10 h une émission en hommage à Jean-Paul sera proposée avec de nombreux témoignages. Emission qui sera suivie d'une rediffusion là encore d'un "Madame est servie". Toute l'équipe de France Bleu Périgord s'associe à la douleur de sa femme Lily et de ses proches et leur présente ses sincères condoléances.