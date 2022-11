Le cuisinier de la préfecture de Creuse invité trois jours à l’Elysée

«J’étais comme un enfant, c’était magique », se remémore Jéremy Aubreton, 29 ans, une semaine après avoir été convié à un stage de trois jours, du 9 au 11 novembre dernier, au sein des cuisines de l’Elysée. Une opportunité extraordinaire pour le cuisinier de la préfecture de Creuse, en guise de remerciements après les repas préparés lors de la visite présidentielle à Guéret et Aubusson , le 16 septembre.

ⓘ Publicité

« C’était magique. La décoration, l'univers, tout le palais dans son ensemble. Le personnel est démesuré, il y a 30 cuistots, il y a peut être le double de serveurs. Les salons sont magnifiques. L'argenterie, la verrerie, le cristal, les assiettes… Tout est magnifique», affirme l'ancien apprenti puis cuisinier du restaurant Le moulin noyé à Glénic.

"J'ai participé à la mise en place, elle se fait plusieurs jours à l'avance. J'ai aidé tout au long de la préparation des légumes, des sauces. Ce qui m'a impressionné, c'est la précision des choses. Tout doit être de la même couleur, millimétré. C'est de la haute couture", explique-t-il. Malgré tout à son arrivée, il a fallu repasser par la case départ : "C'était un peu le cliché de la cuisine, la première matinée, ils m'ont fait éplucher des légumes. C'est assez rigolo, comme si j'étais au lycée quand j'ai commencé il y a dix ans."

Intégrer définitivement les cuisines de l'Elysée ?

Rapidement, Jérémy rejoint la brigade qui prépare le buffet du 11 novembre. Une autre dimension. "A la préfecture de la Creuse, je travaille tout seul, j'ai une cuisine qui est proportionnelle, pour un cuisinier. A l'Elysée, il sont une trentaine, donc avec les locaux qui vont avec. Des bâtiments immenses, des pâtisseries immenses, des chambres froides immenses, une cuisine immense. Tout est un peu démesuré", raconte Jérémy Aubreton.

Et le Creusois, forcément, en a l'eau à la bouche. Il se verrait bien intégrer les cuisines de l'Elysée dans le futur : "Bien sûr, c'est dans un coin de ma tête. Mais je ne suis pas sûr que ça soit si facile de rentrer comme ça à l'Élysée, parce que c'est quand même le haut de gamme. Tout le monde sort des plus grandes écoles d'hôtellerie, des plus grands restaurants. C'est quand même un niveau au dessus. Mais pourquoi pas ?".

Mais en attendant, il espère pouvoir y retourner dès l'année prochaine, pour un nouveau stage. Et cette fois un peu plus long.