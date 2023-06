Le cuisinier menacé d'expulsion à Avignon va pouvoir rester en France

C'est un immense soulagement pour Zacharia Bombarek, ce cuisinier menacé d'expulsion vers le Maroc . Âgé d'une trentaine d'années, il va pouvoir continuer à travailler au Barrio, un restaurant de l'intramuros d'Avignon. La préfecture de Vaucluse l'autorise à rester en France six mois de plus, puis son dossier sera réexaminé à la fin de l'année. Zacharia ne risque donc plus d'être expulsé à tout moment et le Barrio va pouvoir rester ouvert pendant le festival.

Il était sous le coup d'une interdiction de séjour, après une obligation de quitter le territoire français qu'il explique n'avoir jamais reçue. Zacharia ne comprenait pas cette décision, lui qui parle parfaitement français, travaille, n'a aucun problème avec la justice et paie ses impôts. Depuis 2016, il travaille en cuisine, un métier en tension. S'il était reparti au Maroc, le Barrio, privé de chef, aurait du fermer au pire moment, pendant le festival. Les patrons sont désormais soulagés.