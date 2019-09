Le cycliste berrichon Julian Alaphilippe fait partie des favoris pour les championnats du monde

Saint-Amand-Montrond, France

Après son étincelant Tour de France cet été (deux victoires d'étape et 14 jours passées avec le maillot jaune), toutes les conditions sont réunies pour que Julian Alaphilippe brille encore ce dimanche 29 septembre. Le cycliste berrichon est leader de l'équipe de France pour les championnats du monde.

à lire aussi Maillot jaune pendant 14 jours, chouchou du public : le Tour de France incroyable de Julian Alaphilippe

La course va se dérouler en Grande-Bretagne, dans le Yorkshire. A priori, le parcours convient parfaitement aux qualités de Julian Alaphilippe : une course de 284,5 kilomètres et un final en bosse avec 250 mètres à 6 % de moyenne avant un replat de 250 mètres menant à la ligne d'arrivée.

En plus, tous les coureurs de l'équipe de France seront au service de Julian Alaphilippe pour le mettre dans les meilleures dispositions pour gagner. Le sélectionneur tricolore, Thomas Voeckler, a fait du berrichon son atout principal pour tenter de ramener le maillot arc-en-ciel de champion du monde.