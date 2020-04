Le cycliste berrichon Julian Alaphilippe met l'un de ses maillots aux enchères

Julian Alaphilippe participe lui aussi à l'opération "Un cœur, un maillot", lancée pour récolter des fonds en pleine épidémie de Covid-19. L'argent récolté sera reversé au centre hospitalier d'Orléans et à une association qui vient en aide aux plus démunis.

Avis aux passionnés de cyclisme et aux fans de Julian Alaphilippe ! Le cycliste berrichon met aux enchères un maillot qu'il a porté au cours de sa carrière, avec son équipe de la Deceuninck-Quick Step. Des enchères dans le cadre de l'initiative "Un cœur, un maillot", qui regroupe des objets appartenant à des sportifs originaires de Centre-Val de Loire ou qui ont joué dans la région. Il y a plus de 120 lots. En pleine épidémie de Covid-19, l'argent récolté sera ensuite reversé à l'hôpital d'Orléans et à l'association "Les mains tendues" qui vient en aide aux plus démunis.

Un geste pour la bonne cause donc. Les enchères en ligne se font jusqu'au dimanche 3 mai à 19 heures. Ce samedi 25 avril, le prix grimpait déjà à 290 euros. Pas étonnant au vu de la notoriété et de la popularité de Julian Alaphilippe. Le cycliste natif de Saint-Amand-Montrond a marqué les esprits en 2019 avec une saison exceptionnelle et un Tour de France fantastique. Alaphilippe y a gagné deux étapes et a passé 14 jours avec le maillot jaune de leader sur les épaules.