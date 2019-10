Le cycliste berrichon Julian Alaphilippe met un terme à sa saison plus tôt que prévu

Saint-Amand-Montrond, France

Julian Alaphilippe va prendre des vacances bien méritées ! Le cycliste berrichon annonce, ce mardi 8 octobre, qu'il met un terme à sa saison 2019. Il ne participera donc pas à la course Milan-Turin mercredi ni au Tour de Lombardie samedi. Cette décision s'explique par la fatigue ressentie par Julian Alaphilippe après une saison hors-norme : 12 victoires dont 2 sur le Tour de France, 14 jours passés avec le maillot jaune, succès sur la mythique classique Milan San Remo...

Une fatigue déjà visible lors des championnats du monde de cyclisme en Grande-Bretagne, dimanche 29 septembre. Le natif de Saint-Amand-Montrond faisait partie des favoris pour remporter le maillot arc-en-ciel. Mais il n'avait pas pu rivaliser avec les meilleurs. "Je voulais vraiment aider mon équipe en Italie et tout donner mais je n'en serais pas capable. Il est donc logique que je récupère pour être le plus en forme possible dès le début de la saison 2020", explique Julian Alaphilippe sur le site de son équipe, la Deceuninck-QuickStep.