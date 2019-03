Le cycliste italien Andrea Tafi renonce à courir Paris-Roubaix, 20 ans après son sacre

Le retour à la compétition n'aura pas lieu pour l'ancien champion cycliste italien. A 52 ans et vingt après sa victoire, Andrea Tafi rêvait de courir à nouveau Paris-Roubaix mais il s'est cassé la clavicule, samedi dernier, lors d'une course semi-professionnelle en Toscane.

Roubaix, France

Il n'y a pas d'âge pour réaliser son rêve. Pour Andrea Tafi, c'était goûter de nouveau aux pavés, à la poussière (ou la boue) de Paris-Roubaix. Lui, le vainqueur de l'édition 1999 voulait revivre ce moment, sans doute de manière plus "anonyme" au coeur du peloton, vingt ans après avoir mené la course et levé les bras au vélodrome de Roubaix. Un rêve qui ne se réalisera pas après sa lourde chute, samedi dernier, lors d'une course semi-professionnelle, dans sa région, en Toscane, en Italie :

Après samedi, tout était tombé, j'étais démoralisé. Mais je ne veux pas arrêter mon rêve : montrer quelque chose de spécial parce que c'est la course la plus belle du monde.

Andrea Tafi démoralisé après avoir dû renoncer à Paris-Roubaix Copier

Ce "quelque chose de spécial", c'était de trouver une équipe professionnelle qui l'embaucherait pour une seule journée de course. Il avait démarché les équipes du World Tour mais aucune n'avait donné suite. Il n'avait pas ménagé ses efforts, roulant encore 18 000 kilomètres par an. Son objectif :

Je veux dire aux gens : il est possible de faire encore du sport après 50 ans. Tout est tombé pour cette année, mais je ne veux pas arrêter mon rêve.

Andrea Tafi lance donc un appel à ASO, l'organisateur de la course Paris-Roubaix qui s'élancera de Compiègne le dimanche 14 avril pour rallier Roubaix, terme de 254 kilomètres de course :

je vais parler avec ASO et j'espère que nous allons faire quelque chose ensemble.

Faute d'équipe qui voulait le faire courir, Andrea Tafi aurait pu rouler sur le parcours peu de temps avant le passage des coureurs, même si ASO ne confirmait pas cette possibilité, ce mardi matin.

Un pari audacieux

Andrea Tafi a été l'un des grands animateurs de course d'un jour au sein du peloton dans les années 90 et 2000 rappelle Pascal Sergent, spécialiste de l'Enfer du Nord :

Cela aurait pu être un bon coup de pub pour une équipe professionnelle mais revenir à cet âge là, ça aurait amené plus de discrédit à son actif.

Pourquoi Andrea Tafi trouve que Paris-Roubaix est la plus belle course du monde Copier

Andrea Tafi a remporté le Tour de Lombardie (1996), le Tour des Flandres (2002), Paris-Tours (2000), a été sacré champion d'Italie (1998). Sa victoire à Roubaix en 1999 a résonné comme une revanche sur sa troisième place, derrière ses coéquipiers de la Mapei, Johan Museeuw et Gianluca Bortolami, "décidée" en 1996 par leur directeur sportif Patrick Lefévère. Pascal Sergent raconte les coulisses : "Il n'espérait pas être premier parce que c'était dévolu à Museeuw. Il espérait faire deuxième parce qu'il y avait eu une naissance chez lui. Patrick Lefévère lui avait dit : non, tu seras troisième, Bortolami est deuxième".

Il avait eu une frustration de ce Paris-Roubaix 1996. C'est pourquoi il est parti de très loin dans l'édition 1999.

Dans une équipe Mapei riche de talents et de vainqueurs potentiels de classiques, le premier coureur devant devait être ensuite protégé par ses coéquipiers. En partant relativement loin de l'arrivée cette année-là, Tafi s'assure donc un rôle de leader et filera vers la victoire au vélodrome de Roubaix.