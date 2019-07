Le cycliste mayennais Anthony Geslin sur l'abandon de Thibaut Pinot : "Désabusé, déçu, très triste pour lui"

Château-Gontier, France

Thibaut Pinot a abandonné le Tour de France, à deux jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées alors qu'il était encore en position de monter sur le podium. Le protégé du Renazéen Marc Madiot, cinquième du classement général, diminué par une lésion musculaire, était en larmes quand il est monté dans une voiture de son équipe.

L'ancien équipier mayennais de Pinot, le Castrogontérien Anthony Geslin, était devant sa télé quand il a découvert les terribles images de l'abandon : "désabusé, déçu, très triste pour lui. On l'a vu en haut de l'affiche dans ce Tour, dans les Pyrénées. Et puis, là, aujourd'hui, une fin compliquée. C'est quelque chose qui doit être très dur à vivre. A chaque fois, malheureusement, quand il est en bonne position sur un grand Tour, comme au Giro l'an dernier, il a une pneumopathie à 3 jours de l'arrivée. On peut imaginer tous les sacrifices pour arriver en grande forme sur ce Tour de France. Etre à ce niveau de performance et le moindre grain de sable, tout s'écroule, ça doit être très dur à digérer. Très, très déçu. C'est la dure loi du sport".