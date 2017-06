Le cycliste tourangeau Jérémy Roy s'associe à l'appel du collectif "mon vélo est une vie"

Le collectif "Mon vélo est une vie" organise aujourd'hui un rassemblement national, à Paris, pour rendre hommage aux cyclistes tués sur la route. Il demande un meilleur respect entre cycliste et automobilistes. Un appel auquel le cycliste professionnel tourangeau Jérémy Roy s'associe.

Les cyclistes seraient-ils en danger à cause des automobilistes? Oui, répond un collectif national qui organise ce samedi un rassemblement place de la République, à Paris. Ces dernières semaines, plusieurs coureurs professionnels ou amateurs sont décédés après avoir été renversés pendant qu'ils s'entraînaient. Le collectif "mon vélo est une vie" veut rendre hommage aux victimes et à leurs proches.

La manifestation d'aujourd'hui vise aussi à rappeler que les cyclistes et les automobilistes doivent se partager la route plus sereinement. Un message d'apaisement que reprend à son compte le tourangeau Jérémy Roy, coureur professionnel au sein de l'équipe FDJ

"C'est vrai que des fois, on roule en groupe, mais c'est autorisé par la loi, à partir du moment où on n'entrave pas le passage des voitures. On n'a pas de carapace. Il faut que les automobilistes se rendent compte de comment ils passent près de nous quand ils se rabattent trop près devant. Ca peut-être vraiment dangereux, ils ne font pas pareil avec un camion ou un tracteur, mais avec les cyclistes, ils n'ont pas peur d'abimer leur carrosserie. C'est vrai qu'il y a aussi certains cyclistes qui abusent, mais il faut trouver un compromis, c'est une question de respect mutuel". Le cycliste professionnel tourangeau Jérémy Roy